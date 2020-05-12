За сутки в Одессе от коронавируса никто не умер

За последние сутки в Одессе не зарегистрированы новые летальные случаи от заболевания COVID-19.

Однако, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 9:00 12 мая подтверждено четыре новых случая COVID-19.

Всего в Одессе лабораторно подтверждены 115 случаев COVID-19.

По данным на сегодняшнее утро на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 29 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 25 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 10 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице шесть человек находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Один пациент в тяжёлом состоянии подключён к аппарату ИВЛ.

Также 19 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

К настоящему времени получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у четырёх одесситов: двух мужчин в возрасте 94 и 80 лет, а также двух женщин в возрасте 71 год и 34 года.

Таким образом, в Одессе зарегистрированы 24 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 89 одесситов.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц, — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, в Украине на сегодняшний день от коронавируса умерли 425 человек.