Хотите-верьте, хотите-нет: в Украине ежедневно тестируют на COVID-19 более 10 тысяч человек

На утро 30 июня в Украине проведено методом ПЦР-исследования 656 122 тестирований (+6972 за прошедшие сутки).

Эти и другие цифры обнародовал сегодня Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Кроме того, утверждается, что методом ИФА исследовано 202 618 (+4 295).

Сообщается о подтверждении 44 334 случаев COVID-19, из них 19 115 выздоровели, 1 159 умерли (+12). За последние сутки лабораторно подтверждено 706 случаев.

Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.

На сегодня госпитализированы 4 724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11 836 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 393 пациента.

Болезнь подтверждена у 3 238 детей и 6 721 медика, из них 4025 медработников выздоровели. По данным Медсил ВСУ, в армии больны 180 человек коронавирусом.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1864 (1179 выздоровели)

Волынская обл. — 2368 (694 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. — 481 (163 выздоровели)

Житомирская обл. — 1404 (746 выздоровели)

Закарпатская обл. — 2889 (943 выздоровели)

Запорожская обл. — 572 (418 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2395 (1098 выздоровели)

г. Киев — 5037 (1563 выздоровели)

(1563 выздоровели) Киевская обл. — 2546 (1332 выздоровели)

Кировоградская обл. — 646 (536 выздоровели)

Луганская обл. — 80 (58 выздоровели)

Львовская обл. — 5435 (747 выздоровели)

(747 выздоровели) Николаевская обл. — 444 (281 выздоровел)

Одесская обл. — 1698 (736 выздоровели)

Полтавская обл. — 314 (268 выздоровели)

Ровенская обл. — 3712 (1769 выздоровели)

Сумская обл. — 297 (222 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1919 (1140 выздоровели)

Харьковская обл. — 2134 (1086 выздоровели)

Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 803 (544 выздоровели)

Черкасская обл. — 642 (458 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4801 (1900 выздоровели)

(1900 выздоровели) Черниговская обл. — 536 (145 выздоровели).



«80% – лёгкие формы заболеваемости. В госпитализации не нуждается более чем 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% нуждаются в интенсивной терапии», – сообщила Кошалко. По заявлению врача-эпидемиолога ЦОЗ Оксаны Кошалко в эфире программы Свобода Live , большинство новых инфицированных на коронавирус украинцев переносят болезнь легко.«80% – лёгкие формы заболеваемости. В госпитализации не нуждается более чем 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% нуждаются в интенсивной терапии», – сообщила Кошалко.

Как сообщала Одесса News, по данным на утро 30 июня всего в мире инфицированы 10 412 345 человек (+168 486 за прошедшие сутки), умерло 508 228. Большинство умерших в США, Бразилии, Великобритании.