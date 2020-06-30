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Хотите-верьте, хотите-нет: в Украине ежедневно тестируют на COVID-19 более 10 тысяч человек

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На утро 30 июня в Украине проведено методом ПЦР-исследования  656 122 тестирований (+6972 за прошедшие сутки).

Эти и другие цифры обнародовал сегодня Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Кроме того, утверждается, что методом ИФА исследовано 202 618 (+4 295).

Сообщается о подтверждении 44 334 случаев COVID-19, из них 19 115 выздоровели, 1 159 умерли (+12). За последние сутки лабораторно подтверждено 706 случаев.

Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.

На сегодня госпитализированы 4 724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11 836 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 393 пациента.

Болезнь подтверждена у 3 238 детей и 6 721 медика, из них 4025 медработников выздоровели. По данным Медсил ВСУ, в армии больны 180 человек коронавирусом.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

  • Винницкая обл. — 1864 (1179 выздоровели)
  • Волынская обл. — 2368 (694 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 481 (163 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 1404 (746 выздоровели)
  • Закарпатская обл. — 2889 (943 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 572 (418 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. — 2395 (1098 выздоровели)
  • г. Киев — 5037 (1563 выздоровели)
  • Киевская обл. — 2546 (1332 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 646 (536 выздоровели)
  • Луганская обл. — 80 (58 выздоровели)
  • Львовская обл. — 5435 (747 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 444 (281 выздоровел)
  • Одесская обл. — 1698 (736 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 314 (268 выздоровели)
  • Ровенская обл. — 3712 (1769 выздоровели)
  • Сумская обл. — 297 (222 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 1919 (1140 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 2134 (1086 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. — 803 (544 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 642 (458 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 4801 (1900 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 536 (145 выздоровели).

По заявлению врача-эпидемиолога ЦОЗ Оксаны Кошалко в эфире программы Свобода Live, большинство новых инфицированных на коронавирус украинцев переносят болезнь легко.
«80% – лёгкие формы заболеваемости. В госпитализации не нуждается более чем 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% нуждаются в интенсивной терапии», – сообщила Кошалко.

Как сообщала Одесса News, по данным на утро 30 июня всего в мире инфицированы 10 412 345 человек (+168 486 за прошедшие сутки), умерло 508 228. Большинство умерших в США, Бразилии, Великобритании.

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