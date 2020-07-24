COVID-19 в Одесской области: за сутки 58 новых больных, 1 умер

По официальной статистике, на утро 24 июля в Одесской области лабораторно подтверждено 2 749 случаев заболевания коронавирусом (+58 за прошедшие сутки).

Такие данные обнародовала система мониторинга по распространению коронавируса, проводимого аппаратом СНБО Украины.

За сутки в Одесской области один летальный случай. Всего в регионе от СOVID-19 зафиксировано с начала пандемии 40 смертей.

По данным мониторинга, за сутки в Одесской области выздоровел 21 человек (всего 1 227).

Продолжают болеть 1 482 человека.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 24 июля, в Украине лабораторно подтверждены 62 823 случая COVID-19, за сутки — 972. Также за сутки зафиксировано 20 новых летальных исходов.