COVID-19 в Украине: подтверждено 62 823 случая, за сутки — 972

По состоянию на 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 62 823 случая COVID-19, за сутки — 972.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

За сутки зафиксировано 20 новых летальных исходов, всего же от коронавирусной болезни умер 1 571 человек.

Выздоровели в целом 34 886 человек, за сутки — 886.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружено во Львовской области (126), в Киеве (118), Ривненской (96) и Ивано-Франковской (87) областях.

Как сообщала Одесса News, на утро 24 июля в мире подтверждено 15 656 884 случая коронавируса (+276 941 за сутки), из которых 636 576 — летальные (+6 263). А 9 544 766 человек уже вылечились от COVID-19 (+189 884).

Инфографика: Укринформ