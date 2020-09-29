В одесском роддоме № 2 семь пациенток с подтверждённым коронавирусом

В настоящее время в одесском родильном доме № 2 находятся семь пациенток с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Такие данные озвучила на очередном заседании оперативного противоэпидемического штаба города директор департамента здравоохранения Елена Якименко. Она уточнила, что четыре заболевшие женщины — одесситки, а ещё три — жительницы области (из Беляевского, Овидиопольского и Болградского районов).

Коснулась коронавирусная инфекция и детей. К настоящему времени в Одессе ушли на самоизоляцию из-за вспышек коронавирусной инфекции 37 классов в общеобразовательных и 6 групп в дошкольных учреждениях, о чём сообщила директор департамента образования города Елена Буйневич.

Увеличение количества заболевших заставляет одесские власти думать об открытии новых койко-мест в больницах. Согласно имеющемуся плану борьбы с эпидемией COVID-19, в Одессе должно быть развёрнуто ещё 265 коек для приёма заразившихся коронавирусом.

Так, новое отделение на 30 коек откроется в Городской клинической инфекционной больнице Одессы уже к 15 октября.

Места для приёма заражённых планируют организовать на территории горбольницы № 8 (здесь перепрофилируют от 90 до 100 коек).

Оставшиеся койко-места развернут в отдельно стоящих терапевтическом, неврологическом и кардиохирургическом корпусах Еврейской больницы (ГКБ № 1). В каждом из них можно принять около 80 больных, так что в сумме речь будет идти примерно о 150 местах. Сейчас в этой больнице уже имеются 24 обычных и 6 реанимационных мест для больных COVID-19.

В настоящее время помимо инфекционной больницы (где есть 360 обычных и 10 реанимационных мест), принимают коронавирусных больных в роддоме № 2, где есть 50 обычных и 6 реанимационных коек; 100 обычных и 6 реанимационных коек развёрнуты в больнице № 5; 60 обычных и 6 реанимационных мест — в детской больнице №3; 60 обычных и 15 реанимационных коек имеется в больнице № 10.

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил мнение, что при дальнейшем распространении коронавируса в Одессе, этих мест может не хватить, и предложил рассмотреть возможность также подготовить для размещения больных помещения недействующего противотуберкулёзного санатория «Ласточка». По оценкам городских властей, здесь можно разместить до 120 больных.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 29 сентября в Одессе зарегистрированы 5 539 случаев COVID-19. За последние сутки в городе зарегистрированы 133 новых случая заболевания..

По данным на 29 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 219 пациентов с COVID-19. Из них 163 человека пребывают в состоянии средней тяжести, 56 пациентов — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 14 до 17 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 умерли 2 жителя Одессы, по результатам ПЦР-обследования выздоровели 75 одесситов. Продолжают болеть 3 110 одесситов.

Как сообщала Одесса News, заболевание COVID-19 в Одесской области на сегодня подтверждено методом ПЦР у 270 человек, в том числе у 9 детей и 10 медработников. Семь человек умерли.