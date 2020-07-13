Министр Степанов тестирует 4 лекарственных препарата против COVID-19

Украина тестирует четыре лекарственных препарата для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

«Что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни: сейчас у нас зарегистрировано четыре клинических испытания четырёх лекарственных средств. Это «Амизон», «Амиксин», «Корвитин» и «Биовен», — сказал он.

Как отметил министр, все они проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии. По его словам, после испытаний будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности указанных лекарственных средств.

Также Степанов отметил, что вакцины от коронавируса пока нет.

Ранее Одесса News сообщала о переговорах Министерства здравоохранения по закупке препарата Ремдесивир в количестве, достаточном для лечения 8 тысяч больных коронавирусом.

Кстати, на утро 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19 (+612 за сутки), из них 26 503 выздоровели (+385), 1 398 (+16) умерли.

На сегодня в больницах страны находятся 3 808 человек, из них 81 подключены к аппарату ИВЛ.

Заболевание подтверждено у 3 880 детей и 7 425 медиков, из них 5 018 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 6 976 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 803 657 образцов и ИФА 353 717 образцов.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 2122 (1553 выздоровели)

Волынская обл. — 3071 (1618 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1144 (1033 выздоровели)

Донецкая обл. — 759 (249 выздоровели)

Житомирская обл. — 1542 (1129 выздоровели)

Закарпатская обл. — 3988 (1265 выздоровели)

Запорожская обл. — 622 (518 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 3071 (1229 выздоровели)

г. Киев — 6238 (2108 выздоровели)

(2108 выздоровели) Киевская обл. — 3068 (1838 выздоровели)

Кировоградская обл. — 674 (585 выздоровели)

Луганская обл. — 93 (73 выздоровели)

Львовская обл. — 7107 (1113 выздоровели)

(1113 выздоровели) Николаевская обл. — 482 (369 выздоровели)

Одесская обл. — 2208 (988 выздоровели)

Полтавская обл. — 334 (297 выздоровели)

Ровенская обл. — 4697 (2773 выздоровели)

Сумская обл. — 341 (295 выздоровели)

Тернопольская обл. — 2260 (1415 выздоровели)

Харьковская обл. — 2677 (1445 выздоровели)

Херсонская обл. — 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 908 (756 выздоровели)

Черкасская обл. — 754 (594 выздоровели)

Черновицкая обл. — 5161 (2792 выздоровели)

(2792 выздоровели) Черниговская обл. — 608 (282 выздоровели).

Украина на сегодняшний день занимает 36-е место в мире по количеству заболевших.