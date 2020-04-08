В Норвегии смягчают карантин, а в Японии вводят чрезвычайное положение

Правительство Норвегии шаг за шагом будет смягчать карантинные мероприятия, введённые в стране, однако, в других странах, как, например, в Японии, наоборот, их ужесточают.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на норвежский портал News in English, «Норвегия постепенно будет ослаблять карантин с 20 апреля, хотя большинство мероприятий по противодействию распространению коронавируса останутся в силе», — заявила премьер страны Эрна Солберг.

Согласно планам правительства, детские сады начнут работать с 20 апреля, начальные и средние школы — с 27 апреля. Также с этого дня университеты, колледжи и профессионально-технические училища будут частично открыты для студентов.

Норвежцы смогут ходить в горы с 20 апреля.

С 27 апреля заведения сферы услуг, предусматривающие контакт между клиентами и работниками, такие как парикмахерские или салоны красоты, могут снова открыться, если они будут отвечать требованиям инфекционной безопасности.

Крупные спортивные и культурные мероприятия, в частности фестивали, запрещены до 15 июня. Также до этого времени в стране не будут работать бары, рестораны, кинотеатры, концертные залы.

По данным сайта Worldometer, в Норвегии по состоянию на 8.00 8 апреля зарегистрировано 6 086 заболевших коронавирусом и 89 умерших.

Также и в Австрии с случае сохранения нынешней тенденции в стране по уменьшению инфицированных коронавирусом первые небольшие заведения торговли, как и садово-строительные магазины, могут начать работать с 14 апреля, все остальные торговые точки, включая торговые центры, а также парикмахерские — с 1 мая.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет Укринформ.

Он добавил, что, конечно, при этом должны соблюдаться меры по минимизации рисков заражения, в виде ношения масок и обеспечения ограниченного количества покупателей одновременно в одном магазине. Канцлер уточнил, что в магазинах площадью до 400 кв. м должны находиться до 20 покупателей одновременно. Относительно садово-строительных магазинов, то они заработают независимо от их размера.

По словам Курца, все другие магазины, торговые центры, а также парикмахерские, если ситуация не ухудшится, будут открываться с 1 мая.

Проведение массовых мероприятий в Австрии всё еще будет находиться под запретом как минимум до конца июня.

По состоянию на 8 апреля, в Австрии всего было выявлено более 12 639 инфицированных коронавирусом, умерли 243 больных.

А правительство Японии в полночь 7 апреля ввело в стране чрезвычайное положение сроком на один месяц, поскольку количество новых случаев коронавируса продолжает расти.

Как сообщает Mainichi, ЧП будет действовать не по всей стране, а только в столице.

В Японии сейчас 4 257 случаев нового коронавируса, 93 летальных.

Саудовская Аравия, где количество заболевших на 8 апреля составляет 2 795 человек при 41 умершем, ввела круглосуточный комендантский час с постоянным запретом на въезд и выезд из всех городов до дальнейшего уведомления, — сообщает Saudi Press Agency.

Жителям разрешается покидать свои дома исключительно для удовлетворения основных потребностей с 6:00 до 15:00 ежедневно, перемещения разрешены только внутри своего жилого района. МВД призвало всех граждан пользоваться услугами экспресс-доставки.

Сегодня в Саудовской Аравии зафиксировано 2795 больных COVID-19 и 41 смерть.

По состоянию на 9.30 среды 8 апреля, в мире всего зафиксирован 1 431 973 случая инфицирования COVID-19, 82 096 погибших.

Как сообщала Одесса News, несмотря на высокое количество случаев заражения коронавирусом, правительства ряда стран мира отмечают уменьшение количества заболевших и готовятся к послаблению карантина.