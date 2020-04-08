«Динамо Брест» – «Шахтер Солигорск»: не ждите голов

Брестское «Динамо» в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси примет солигорский «Шахтёр». Не ждите большого количества голов в этом матче.

Об этом сообщает агрегатор спортивных новостей bookmaker-ratings.com.ua.

«Динамо» штормит. Милевский зажигает на Youtube, а не на поле. Трещит по швам оборона, которая год назад выиграла для «Динамо» чемпионат. Сергей Ковальчук дирижирует судьями, а не игроками. В общем, у команды полно проблем. Решить их не может никто: ни игроки, ни тренер, ни руководство.

Взять хотя бы атаку. Она осталась только на бумаге. С одной стороны, мы видим дежурные пять-десять ударов в створ, с другой – получаем слабую реализацию. «Динамо» еле отгрузило по мячу «Смолевичам» и «Слуцку». И совсем поплыло в матче со «Славией», которая забила себе сама.

Нестабилен и «Шахтёр». Год назад горняки взял бронзовые медали чемпионата, а сейчас раздают очки всем подряд. «Шахтёр» заслуженно уступил «Торпедо-БелАЗ». Обязан был наказывать его и «Неман», который нанёс в четыре раза больше ударов в створ. Но получил ничью.



«Шахтёр» был хорош в одном матче. С «Городеей». В остальных он выглядел слабее соперников. Почти не создавал моментов. Мало бил по воротам. Вообще символично, но лучшие страйкеры и «Динамо», и «Шахтёра» забили по одному мячу в сезоне. И это главное резюме для этих клубов.

Бесполезно ждать изменений в Кубке Беларуси. Предположим, что одна из атак вновь оступится и не забьёт даже дежурный мяч. Слишком уж слабо выглядит нападение обоих клубов.

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