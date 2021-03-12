30-летний словенский защитник Миха Горопевшек пополнил ряды «Черноморца»

Одесский «Черноморец» подписал первого легионера — словенского защитника Миху Горопевшека, которому сегодня исполнилось ровно 30 лет.

Футболист будет выступать за «моряков» под № 5, сообщает пресс-служба ФК «Черноморец».

Миха Горопевшек родился 12 марта 1991 года в Целе (Словения, Югославия). Рост — 194 см, вес — 86 кг. Выступал в командах «Шампион» (Целе, Словения), «Легионовия» (Легионово, Польша), «Волынь» Луцк, «Олимпия» (Грудзендз, Польша), «Динамо» (Минск, Белоруссия).

Всего в профессиональных соревнованиях провёл 206 матчей, забил 17 мячей.

Одесса News поздравляет Миху с 30-летием и искреннне желает футбольных успехов, новых спортивных достижений и быстрейшей адаптации в команде.

Как сообщала Одесса News, 5 марта в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 1720 зрителей команда «моряков» выиграла у краматорского «Авангарда» — 3:1.

Фото: ФК «Черноморец»

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