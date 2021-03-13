«Черноморец» возглавил таблицу Первой футбольной лиги

В чемпионате Украины по футболу среди клубов Первой лиги состоялся ещё один перенесенный матч. Во встрече 15-го тура одесский «Черноморец» обыграл луцкую «Волынь» — 1:0 и вышел в лидеры первенства.

Об этом сообщает ФК «Черноморец».

«Матч двух претендентов на повышение в классе, как и ожидалось, отличался очень серьёзной напряжённостью… В первые 20 минут встречи больше наступали гости… «Моряки» не засиживались в обороне. На 16 минуте Брагару «выстрелил» из-под защитника метров с 17-ти — Леванидов был начеку. Когда наш хавбек в середине тайма повторил свою попытку с дальней дистанции, голкипер «Волыни» оказался бессильным — «снаряд» влетел под перекладину -1:0. Замечательный получился гол», — говорится в сообщении.

Во втором тайме «Волынь» перешла к массированным наступательным действиям, которые, впрочем, успеха не принесли.

Таким образом, «Черноморец» одержал заслуженную и очень важную победу над одним из главных потенциальных конкурентов за путёвки в премьер-лигу.

Положение лидеровтаково: «Черноморец» — 34 очка (после 16-ти игр), «Агробизнес» (Волочиск) — 31, «Верес» (Ривное) — 30 (15), «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) — 27 (16), «Металлист-1925» (Харьков) — 25 (15), «Николаев» — 25 (15).

Следующий тур чемпионата Первой лиги пройдёт 19-20 марта.

Как сообщала Одесса News, «Черноморец» подписал первого легионера — 30-летнего словенского защитника Миху Горопевшека.

Фото: ФК «Черноморец»

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