В США продолжается подготовка украинских экипажей для катеров «Айленд»

В городе Балтимор (США) продолжаются плановые занятия с будущими экипажами катеров типа «Айленд», которые будут переданы вскоре Украине.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Служба по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил ВСУ.

Отмечается, что на этот раз украинские военные моряки отрабатывали учения по борьбе за живучесть, которые входят в программу подготовки.

«Во время тренировки были задействованы спасательные плоты и костюмы соответствующей комплектации катеров типа «Айленд». Подобные костюмы входят в стандартное оснащение катеров наряду с противопожарными костюмами и другим оборудованием, необходимым во время борьбы с возможными повреждениями корабля в боевых условиях.

Указано, что система подготовки по борьбе за живучесть корабля, которая используется в украинских ВМС, тождественна подобным системам во флотах ведущих государств-членов НАТО.

Как сообщала Одесса News, в феврале делегация посольства США в Украине во главе с Военно-Морским Атташе капитаном II ранга Питером Мэллори встретилась с представителями командования ВМС ВСУ. обсудили дальнейшее сотрудничество ВМС США и ВМС ВС Украины.

Фото: ВМС ВСУ

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