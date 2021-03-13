«Женщины Одесчины» призвали государство заниматься детьми

12 марта в Одессе прошло заседание общественной организации «Женщины Одесчины», на котором обсуждались вопросы школьного образования и внешкольного воспитания.

Об этом в эфире телеканала «Odesa live» сообщила народный депутат от партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Татьяна Плачкова.

Нардеп, в частности, призвала руководителей государства сделать так, чтобы продуманная реформа школьного образования и занятость детей вне учёбы стали приоритетом в их политике.

Плвчкова подчеркнула, что организация «Женщины Одесчины», созданная в 2020 году накануне 8 марта, занимается проблемами детей, их настоящим и будущим. Поэтому первое, на что обратили внимание участницы заседания, – это реформа в сфере образования: сохранение школ, особенно в отдалённых населённых пунктах, учебных заведений для детей с особыми образовательными потребностями.

По словам политика, организация работает вместе с учителями и родителями, местными органами власти, соответствующими министерствами и парламентскими комитетами, поскольку вопрос образования детей – один из ключевых, тем более в этом году, когда вместе с реформами страна живёт в условиях вызовов эпидемии.

«Для нас принципиально, чтобы процессы переформатирования сети учебных заведений, которые органы местного самоуправления проводят в рамках децентрализации, не привели к массовому закрытию школ и не заставили старшеклассников из отдалённых населённых пунктов преодолевать километры для учёбы в 10 и 11 классах», – отметила парламентарий.

Она также акцентировала внимание на необходимости создания единой онлайн-платформы для дистанционного обучения, отметив, что Минобразования давно стоит поработать над этим.

Также в ходе заседания обсуждался вопрос организации досуга детей, их занятости вне учёбы.

«Ответственность родителей остаётся всегда, но в стране, где финансовые возможности семей часто не позволяют платить за спорт или кружки, задача государства – занимать и заниматься детьми вне школы. И не точечно, а глобально в масштабах страны», – заявила нардеп.

Принятые в ходе заседания решения «Женщины Одесчины» направят соответствующим местным и центральным органам власти.

Как сообщала Одесса News, с 15 марта одесские школьники переходят на дистанционное обучение, а с 22-го — на каникулы.

Фото: ОП-ЗЖ

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