Экологи сигнализируют о беспределе в Национальном парке «Тузловские лиманы»

В акватории Одесского Национального природного парка «Тузловские лиманы» уже несколько дней продолжается отсыпка шпоры, которая видоизменяет природный контур берега Чёрного моря.

Об этом сообщают сотрудники НПП «Тузловские лиманы».

«Уже несколько дней стремительно идёт абсолютно преступная отсыпка шпоры в Чёрном море, в акватории национального природного парка «Тузловские лиманы». Противозаконные работы проводятся В.Могильниковым, ОК «Гранит» — той организацией, которая незаконно построила дом на песке и много лет масштабно браконьерит в Тузловских лиманах», — говорится в сообщении.



Известные экологи — Иван Русев и Ирины Выхристюк считают, что пограничники и полиция не противодействует незаконным береговым работам.

«Работы проводятся из-за бездействия как пограничников, так и Татарбунарской полиции. Тем более, полиция отказывается дать администрации нацпарка какую либо информацию, хотя туда выезжал наряд полиции и была потасовка правонарушителей с полицией. Экоинспекция Одесской области вчера выехала на место правонарушения на 1 км песчаной пересыпи нацпарка, однако ничего пока сделать не смогла и уехала. Служба государственной охраны нацпарка справиться самостоятельно с этим вопиющим беспределом не может», — с тревогой сообщают сотрудники парка.

Экологи также сообщают и об отсутствии должной реакции со стороны Министерства окружающей среды: «Оперативная информация направлена администрацией нацпарка в Миндовкилля, однако обратной связи пока нет».

По мнению специалистов, проведение ОК «Гранит» таких работ может привести к масштабным обрывам склонов вдоль курорта Лебедевка, кардинальным изменениям рельефа самой песчаной пересыпи, исчезновению части пляжей, перекрытию вдольбереговых миграционных путей гидробионтов и другим экологическим бедствиям.

«Это преступная афера, одна из многих на счету ОК «Гранит». С 2015 года эта группировка много раз безнаказанно проводила незаконные перекрытия прорвы между Тузловскими лиманами и Чёрным морем в заповедной зоне НПП «Тузловские лиманы». Этот беспрецедентный беспредел на Чёрном море, на 1 км песчаной пересыпи, в акватории национального природного парка «Тузловские лимані», свидетельствует о том, что правоохранительная система абсолютна бездеятельна… Ровно год назад, когда нацпарк, наконец, нашёл технику и начал воссоединять Чёрное море с Тузловскими лиманами, в том месте, где много раз бандитский ОК «Гранит» преступно её закрывал, то тогда Татарбунарская полиция противозаконно и преступно, в угоду местным бандитам, под руководством депутата ВР от «Слуга народа», 141 округ, Ткаченко, арестовала и опечатала технику нацпарка», — с возмущением пишут экологи.

И.о.директора парка Ирина Выхристюк высказала в категоричной форме претензии к действиям полиции, которая, по мнению руководителя, крышует браконьеров.

«Здесь же, в прибрежной зоне Чёрного моря, когда идёт масштабное правонарушение, когда есть целый отряд пограничников, когда Татарбунарская полиция под руководством подполковника А.Бодюла не арестовывает и не опечатывает технику, то это свидетельствует об одном — правоохранители в схеме. В этой ситуации следует понимать, что А.Бодюл – это не просто крыша беспределов, это мелкий винтик огромной полицейской системы, которая работает не на интересы государства, а на интересы и запросы бандитских группировок и отдельных нарушителей закона. И страшно себе представить, какие же мытарства и унижения испытывают простые люди, когда они обращаются в полицию за помощью – простые люди, не имеющие адвокатов, как наш парк, не имеющие стольких друзей по Украине, как мы, которые помогают нам бороться с этой мафией. Изменить эту систему можно только сверху и кардинально, а не бархатным реформированием – введя на практике, а не в теории, систему неотвратимости наказания таких полицейских мафиози. Пишу на эту тему и так резко для того, чтобы вся страна знала, что на самом деле творит «реформированная» полиция Авакова, который устраивал и предыдущего, и нынешнего гаранта нашей страны», — считает Ирина Выхристюк.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года между предпринимателями и руководством национального природного парка «Тузловские лиманы» произошла конфликтная ситуация.

Фото: Facebook

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