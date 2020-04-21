Миллионы диких пчёл заполонили Национальный парк «Тузловские лиманы»

Миллионы диких пчёл заполонили Национальный природный парк «Тузловские лиманы», чтобы начать свою кропотливую работу — опыление травянистых растений.

Об этом сообщил эколог, доктор биологических наук Иван Русев на своей странице в Facebook.

На одном гектаре прибрежной зоны лиманов эколог насчитал несколько тысяч особей дикой пчелы — рыжей осмии, являющейся важным опылителем диких растений парка.

«Мы медленно продвигаемся по прибрежной территории Тузловских лиманов и перед нами открывается сплошной ковёр диких травянистых растений, среди которых доминируют яснотки. Подходим чуть ближе, и вдруг всё жужжит и оживает. На цветках, в поле зрения, видно, как копошатся сотни и сотни диких пчёл. И только на 1 га прибрежки мы их насчитываем несколько тысяч. А если одновременно оказаться на всех участках нашей прибрежной зоны со степной растительностью, то создастся ощущение, что этих удивительных насекомых миллионы», — делится своими впечатлениями от увиденного одесский эколог.

Эколог подчёркивает, что пчёлы также помогают и людям, опыляя растения садов и полей.

«Эти трудяги без устали работают в природных экосистемах, выполняя свое предназначение. Большую услугу они оказывают и людям, опыляя растения садов и полей», — пишет Иван Русев.

Рыжая осмия, информирует эколог, имеет однолетний жизненный цикл. Самцы и самки вылетают из гнёзд ранней весной (в конце марта-апреле) и спариваются. Самцы меньше и тоньше самок и имеют хохолок белых волос на головке. Они активны в течение приблизительно трёх недель, а потом умирают. После спаривания самки ищут подходящее место для гнездовья: обычно это ходы в мертвой древесине, проеденные личинками жуков, пустотелые стебли растений, или неровные трещины и отверстия в камнях и старых стенах строений. Самки стремятся гнездиться поблизости от места их вылета и при подходящих условиях могут создавать небольшие колонии.

«Временами мы видим пчелу, возвращающуюся в своё гнездо с комочком грязи в челюстях, который укреплён на двух усиках, торчащих вперёд из её головки. Она использует комочки грязи, чтобы запечатать ячейку, которую только что закончила. Временами несколько самок будут искать особо понравившийся клочок рассыпчатой земли, откуда они берут грязь в качестве строительного материала. В результате активности этих самок образуется маленький «карьер», поскольку они возвращаются опять и опять на тот же самый клочок земли», — детализирует эколог.

Будучи одиночными видами, пчёлы никогда не увидят своё потомство. Тем не менее, в комфорте своих гнёзд из яиц вылупляются личинки, которые питаются смесью нектара и пыльцы. После 4-5 линек, примерно в конце июля-начале августа, полностью выросшие личинки плетут жёсткий коричневатый кокон и окукливаются. Взрослые особи нового поколения формируются в сентябре и остаются в своих коконах всю зиму до следующей весны.

Сохранение диких участков степи в прибрежно-защитных зонах лиманов очень важно как для защиты самих лиманов от негативного влияния пестицидов и удобрений, так и для сохранения биологического разнообразия насекомых, жизненное пространство которых стремительно сокращается, — резюмирует одесский эколог.

Фото: Facebook