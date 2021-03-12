У берегов Бенина напали на танкер с украинцами на борту

У берегов Бенина пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. Экипаж этого судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс Splash.

Сообщается, что танкер Davide B принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. По данным издания, накануне на борт поднялись девять вооружённых человек и захватили 15 моряков.

Всего в экипаже 21 человек.

Отмечается, что на данный момент гражданство захваченных моряков не уточняется. Остальные шестеро остаются на борту, они не пострадали.

«Сейчас главный приоритет компании — установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их скорейшее и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми властями, которые были уведомлены сразу после инцидента. Компания находится в тесном контакте с семьями моряков», — говорится в заявлении De Poli Shipmanagement.

Министерство иностранных дел Украины пока проверяет информацию об этом инциденте.

Как сообщала Одесса News, вчера у берегов Румынии в Чёрном море потерпел крушение российский сухогруз с украинским экипажем. На борту находились 13 членов экипажа. На сегодня известно о двух погибших и об одной украинке, которая серьёзно пострадала. Также продолжаются поиски одного пропавшего без вести. Спасённых моряков доставили на берег в порт Констанца.

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