В плену хуситов находятся четверо украинских моряков

В плену у хуситов находятся четыре украинских моряка, продолжается работа над их возвращением.

Об этом во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

«Безопасность свободного судоходства в регионе для нас также очень важна, потому что она повлияла на безопасность украинских граждан. Потому что сейчас четверо наших моряков находятся в плену у хуситов. И мы будем работать над их возвращением», — сказал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 12 января Соединённые Штаты и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене, связанным с боевиками-хуситами. Это первые удары по хуситам, когда те начали атаковать гражданские суда в Красном море в конце прошлого года.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy