Куда пойти в Одессе на выходных 13-14 января

13-14 января одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

13 января самый яркий концерт Национального Одесского филармонического оркестра. За дирижёрским пультом будет неизменный идейный вдохновитель, главный дирижёр и художественный руководитель оркестра, последователь венской и многих музыкальных традиций, маэстро Хобарт Эрл. Концерт «Штраус: вальсы, польки, марши» в 18.00 в Большом филармоническом зале. Стоимость билетов от 200 гривен. Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

13-14 января соберитесь в Одесский театр оперы и балета, если Вам хочется зимнего атмосферного настроения и ярких эмоций.

13 января грандиозный новогодний вечер в лучшем театре Европы — Новогодняя импреза, в которой объединены самые яркие вокальные и балетные номера – фавориты зрительских симпатий и премьерные показы. Будут ведущие солисты оперы, солисты и артисты балета, хор и оркестр театра под руководством и.о. главного дирижёра театра Владимира Врублевского. Стоимость билетов от 100 до 600 гривен. Приходите к 16 часам.

14 января — одно из самых популярных представлений в мире — опера «Кармен». Вы можете насладиться этой жемчужиной оперного искусства в 16 часов. Опера в 4-х действиях выполняется на французском и сопровождается украинскими синхронными титрами. Продолжительность – 3,5 часа (с антрактами). Билеты от 100 до 600 гривен.

14 января спектакль «1900-й. Легенда о пианисте» пройдёт в Украинском театре им. В.С. Василько. Спектакль по произведению итальянского писателя Алессандро Барикко — музыкальная история об удивительном пианисте Новеченто, родившемся и всю свою жизнь проведшем на круизном лайнере. Его гений славился на всех континентах, а самые известные музыканты мира завидовали ему… Музыка Новиченто была вне времени и не знала границ. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 80 гривен. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

13-14 января программу «Праздничный подарок» предлагает посмотреть Одесский государственный цирк. Невероятная хореография, интерактивные эффекты и впечатляющая акробатика придают шоу солидности, присущей спектаклям мирового уровня. Уникальные пони, грациозные лошадки, послушные кошки со смелыми акробатами, воздушными гимнастами, весёлым клоуном и Санта Клаусом подготовили настоящий новогодний сюрприз всем, кто любит цирк. Начало представлений в 11.00. 13.00 и 16.00. Цена билетов от 150 до 450 гривен. Адрес: ул. Коблевская, 25.

14 января «Одесский Подкидыш» в Доме клоунов, где размещается Театр «Маски», — поистине одесский, весёлый и чуточку печальный спектакль о неунывающих и не перестающих удивлять жителях современной Южной Пальмиры. Приходите к 18:00. Билеты от 180 гривен. Адрес: ул.Ольгиевская.

14 и 27 января в Одесском областном академическом драматическом театре премьера спектакля «Игра в правду». Блестящая премьера в популярном жанре иронического детектива. Интригующий сюжет с неожиданными поворотами. Талантливая актёрская игра, не оставляющая равнодушных. Яркая премьера театра по произведению британского драматурга, режиссёра Джона Бойнтона Пристли в постановке Елены Пушкиной. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 18.00. Адрес: ул. Греческая, 48.

До 15 января в Доме Блещунова выставка «Общество потерянных рукавичек», созданная по мотивам книги одесской писательницы Оксаны Масловой. Одесская художница, мультипликатор и иллюстратор Ирина Потапенко создала в книге сказочную атмосферу новогодней Праги, и именно эту атмосферу увидят посетители на выставке. Также представят куклы и инсталляции коллекционеры кукол и игрушек Елена и Сергей Филипповы. Адрес: ул. Польская, 19. Музей работает с четверга по воскресенье с 11:00 до 17:00.

До 15 января в галерее АртОдесса проходит выставка Юрия Зильберберга – одесского скульптора, графика, преподавателя художественного колледжа им. Грекова. Мотивы, любимые Зильбербергом – люди, животные, птицы, плоды, декоративные композиции. В графике часто встречаются городские сюжеты, поскольку автор любит Одессу и каждый раз представляет её в уникальном стилизованном виде.

До 21 января в Одесском музее западного и восточного искусства выставка художников Сергея Белика, Олега Димова и Дмитрия Евсеева “Paradise Lost”. Внешне “понятные”, реалистичные образы скрывают философские и богословские идеи авторов. Работы наполнены неожиданными сюжетами и деталями, каждые из которых не случайны. Выставка открыта ежедневно, кроме среды, с 12 до 17 часов. Адрес: ул.Пушкинская, 9. Стоимость билета – 100 грн.

До 4 февраля в Одесском национальном художественном музее, который возобновил работу после попадания российской ракеты, фотовыставка украинских фотографов «Смелые нести свет». На представленных снимках запечатлено, как украинцы жили, налаживали быт, продолжали работать, помогая друг другу во время массовых отключений света. Представленные на выставке фотографии о самой сложной зиме в истории Украине также собраны в одноименную книгу, которая будет презентована на открытии выставки 13 января.

Ежедневно возле Дворца спорта на проспекте Шевченко, 31 работает новый каток. Безлимитное катание стоит 400 гривен для детей и взрослых. Коньки, которые представлены тут до 45-го размера, входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Время работы катка: 10:00-22:00. Фигурка помощника фигуриста обойдётся в 100 гривен в час, инструктор — в 300 гривен за 45 минут. Также функционирует каток на проспекте Небесной сотни (ледовая арена на месте бывшего скейт-парка, на линии 13-того трамвая у торгового центра «Экспострой»). Здесь безлимитное катание стоит 300 гривен для детей и взрослых. Коньки входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Ледяная горка – 20 гривен спуск.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Александр Александров/Одесса News

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