Спасённые с затонувшего сухогруза украинские моряки прибыли в Констанцу

Спасённые украинские моряки, члены экипажа затонувшего судна Volgo Balt 179, прибыли 12 марта в порт Констанцы, сейчас они проходят медицинский осмотр.

Об этом сообщил в Твиттере пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

«Volgo Balt 179: Спасённые украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз её жизни нет», — написал Николенко.

Он добавил, что посол Украины в Румынии и консулы сейчас находятся вместе с моряками и предоставляют им необходимую консульскую помощь.

Как сообщала Одесса News, у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, двое погибли, продолжаются поиски одного человека.

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