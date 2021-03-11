Названы имена членов украинского экипажа затонувшего сухогруза Volgo Balt 179

Государственная служба морского и речного транспорта Украины обнародовала имена членов экипажа теплохода Volgo Balt 179, затонувшего в ночь на 11 марта в Чёрном море у берегов Румынии и выразила соболезнования семьям двоих погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Морской администрации в Facebook.

«Согласно полученной информации, спасательная операция членов Volgo Balt 179 продолжается. 10 членов экипажа спасены. Это, в частности, Юрий Севера, Игорь Хлизнуца, Игорь Чернов, Сергей Гайдай, Денис Морозов, Виталий Соловьёв, Виталий Ремишевский, Сергей Дементьев, Дмитрий Николаенко и Ангелина Соколова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова спасатели устанавливают.

В то же время Морская администрация выразила соболезнования семьям двоих погибших — капитана Александра Борисенко и электромеханика Григория Лысаченко.

Спасательная операция продолжается. Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии.

ВМС Румынии направили вертолёт для транспортировки Ангелины Соколовой в больницу. Состояние остальных спасённых моряков не вызывает опасения – они находятся в госпитале корабля GSP Falcon и получают всю необходимую помощь.

Также стало известно, что спасательные работы проводились в очень плохую погоду, при сильном ветре до 50 км/ч и волнах до 4 метров. Однако поиски третьего члена экипажа продолжаются.

Горячая линия для родственников: +40212303660.

Как сообщала Одесса News, корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу.

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