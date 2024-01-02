Порты Украины приняли 430 судов за время работы временного коридора в 2023 году

Порты Украины приняли под загрузку 430 судов за время работы временного коридора в 2023 году.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Временным коридором с августа 2023 года на этих судах было экспортировано около 13 млн. тонн продукции в 24 страны, несмотря на систематические атаки врага на портовую инфраструктуру.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года в Чёрном море произошёл подрыв на вражеской морской мине гражданского судна под флагом Панамы, который направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов.

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