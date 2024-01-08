В воскресенье из портов Большой Одессы вышло десять судов

Несмотря на ракетные и дроновые атаки врага, украинский временный морской коридор для гражданских судов продолжает работать.

7 января из портов Большой Одессы вышло десять судов, ещё пять встало к причалам под загрузку, — сообщает издание Думская.

В частности, из порта Одесса вышли три сухогруза — AJ Rose, Amira Maryana и Atalantis, из порта Черноморск отправились к Босфору четыре балкера — DSM London, Annabella, Lady Zehma, Matrozos и танкер Jabrayil Dovlatzadeh, а из Южного — Taj и Nana Leen.

Одесса News информировала, что по состоянию на 5 января 2024 года среднесуточный объём выгрузки зерновых в портах Большой Одессы составляет 1053 вагона. В Министерстве экономики фиксируют рост экспорта не только зерна, но и металлопродукции после создания альтернативного коридора в Чёрном море. Порты Украины приняли под загрузку 430 судов за время работы временного морского коридора с августа 2023 года.

Украина, правительство Великобритании и пул международных страховых компаний с участием страхового брокера Marsh, являющегося частью компании Olyver Vyman, создали специальный беспрецедентный механизм страхования судов, пользующихся украинским морским коридором, что позволит сделать морской путь более доступным для широкого круга экспортёров.

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