В январе мир получил на 1/4 меньше, чем в декабре, агропродукции из портов Одессы

В январе 2023 года мир получил на четверть меньше украинской агропродукции, экспортировавшейся из портов Большой Одессы, чем в декабре 2022 года.

По информации в Facebook, 77 судов экспортировали 3 миллиона тонн агропродукции из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, что на 25% меньше объёмов декабря.

«В декабре Украина отправила 94 судна с 3,7 миллиона тонн агропродукции. Кроме этого, подавляющее большинство стран получают украинскую агропродукцию с огромными задержками во времени из-за простоя судов в Босфоре. Сохраняется тенденция ежемесячного снижения объёмов экспорта агропродукции через порты «Одесса», «Южный», «Черноморск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 6 месяцев работы «зернового коридора» мир получил 19,7 миллиона тонн продовольствия, а должен получить более 30 миллионов тонн при стабильном функционировании коридора.

Единственное препятствие для доступа украинской агропродукции на мировые рынки – это действия российской стороны в Совместном координационном центре (СКЦ), которая всеми доступными путями и под вымышленными предлогами блокирует инспекции судов в Босфоре и регистрацию новых судов к «зерновой инициативе».

Как сообщает ведомство, сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов – 2,5 судна в сутки.

«В январе порты работали всего на 30-40% из-за дефицита флота под загрузку. 3 судна в сутки при предложенных 9 проходят инспекцию в Босфоре и получают разрешение двигаться в украинские порты за продовольствием. Ежедневно СКЦ планирует проведение по 10 инспекций в сутки, но российские инспекторы удачно завершают лишь половину из них», — информирует Мининфраструктуры.

Так, в январе было проведено 204 инспекции, из которых успешными были 173, а 31 инспекция не была завершена из-за преждевременного и самовольного окончания рабочего дня инспекторами России в 15 часов. 30 мин. (регламентирована работа до 17.30) или из-за претензий инспекторов РФ к судовым документам, которые не должны проверяться СКЦ. Тормозится и регистрация судов для участия в Инициативе. При заявленных более 80 судов представители страны-агрессора, без объяснения причин, регистрируют 2-3 судна в сутки.

По состоянию на 4 февраля 120 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции (98 — на вход в порты под загрузку, 22 — с агропродукцией на выход). Подавляющее большинство из них ожидает несколько недель.

«Это целенаправленная дестабилизация ситуации с целью ограничить доступ украинского продовольствия на мировые рынки из-за замедления движения судов из/до украинских портов. Украина неоднократно обращала внимание партнёров на недопустимость блокирования свободного судоходства страной-агрессором и насаждения несправедливой продовольственной политики» — констатирует министерство.

Как сообщала Одесса News, румынскую баржу, загружённую 860 тоннами пшеницы, которая начала тонуть в порту Рени на Дунае, удалось спасти.

Инфографика: Мининфраструктуры

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