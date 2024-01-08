Обломки сбитого ночью беспилотника упали в Одесском районе, был пожар, жертв нет

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Как сообщала Одесса News, 7 дронов в небе над нашим регионом уничтожили силы ПВО. В Одесском районе рухнули обломки одного из сбитых беспилотников.

По информации в Telegram председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, «вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Разрушений и пострадавших нет».

Из 7 сбитых над Одесской областью дронов подразделениями Военно-Морских Сил уничтожены 2 дрона-камикадзе «SHAHED-136», сообщают ВМС ВСУ.

Инфографика: ВМС ВСУ

Фото иллюстративное

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy