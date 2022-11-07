К одесскому пляжу прибило мину радиусом поражения 100 метров

В прибрежных водах в районе Одессы специалисты Сил обороны совершили подрыв якорной мины, которую вынесло к одному из пляжей.

Об этом в Теlegram сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«К одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Специалистами Сил обороны был совершён контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована», — написал Братчук.

Кстати. В течение 6 ноября Чёрное море штормило, что усугубило минную опасность. Радиус поражения обломками морской мины в прибрежной зоне может достигать 100 метров. Поэтому горожан призывают быть бдительными и извещать представителей соответствующих структур о подозрительных предметах, соблюдать меры безопасности и правила военного положения.

Как информировала Одесса News, украинские военные 8 сентября уничтожили в акватории Одесской области дрейфующую морскую мину.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.