Генсек НАТО: Украина уже имеет необходимое оружие для освобождения своей территории

Украина располагает необходимым оружием и боеприпасами для освобождения своей территории от российских оккупантов.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNAS, пишет Укринформ.

Столтенберг заметил, что ход любой войны непредсказуем, поэтому никто не может точно сказать, чем она кончится.

«Что мы знаем, так это то, что Украине предоставлены возможности, оружие, боеприпасы, а также подготовка военных специалистов от стран-членов НАТО и других союзников», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил, что Украина показала свою способность дать отпор российским войскам на примере освобождения Киевской, Харьковской и Херсонской областей.

В этом контексте он призвал союзников усилить поддержку Украины на фронте, чтобы наше государство вернуло свои территории, а Путин проиграл в войне.

Как сообщала Одесса News, Украина начала гибридную войну, которую американцы называют shaping operations.

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