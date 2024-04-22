В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Лебецкий, светлая ему память

Выполняя боевое задание, 17 декабря 2023 года героически погиб под Синьковкой Купянского района Харьковской области Евгений Лебецкий, житель с.Красносёлка Одесской области.

Об этом сообщили редакции Одесса News родные Евгения.

«Наш отец, имея троих детей и двух внуков, в расцвете лет пошёл защищать свою страну, свою семью, потому что не смог по-другому. Он говорил, что «они пришли в мой» и уже 7 марта 2022 года он отправился в командировку в г. Николаев, где выполнял боевые задания по август 2022 года. Участвовал в выполнении боевых задач под Николаевом, Кривым Рогом, Днепром. С мая 2023 года стал главным сержантом разведывательной роты в 41-й отдельной механизированной бригаде (в/ч А4576)», — рассказали родные Евгения.

Евгений Лебецкий награждён медалью «За оборону родной державы» и отличием Командующего войсками оперативного командования «Юг».

Прощание с сержантом прошло 29 декабря 2023 в с.Красносёлка Одесской области.

Евгению было 42 года.

Одесса News cообщала о гибели 8 декабря 2023 года на фронте, после получения ран, несовместимых с жизнью, возле населённого пункта Студенок Сумской области жителя Шабовской громады, младшего сержанта Станислава Имамова.

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Фото: Красносельская тергромада

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