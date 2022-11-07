Контингент войск РФ не несёт критической угрозы со стороны Приднестровья

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, однако контингент войск РФ пока не несёт Украине критической угрозы со стороны Приднестровья.

Об этом сообщает в Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Отмечается, что в соседней с Одесской и Винницкой областями Молдове сторонники пророссийской партии «Шор» устраивают антиправительственные протесты. Таким образом, Россия использует скрытых агентов спецслужб для расшатывания ситуации в стране.

«Опасаясь симпатии к украинцам жителей Молдовы, Москва хочет максимально использовать социальное недовольство людей: через экономику склонить правительство Молдовы на свою сторону», — говорится в сообщении.

Украинские военные подчёркивают, что эти социально-политические авантюры не имеют успеха.

«Контингент рашистских войск пока не несёт критической угрозы со стороны Приднестровья. Но Силы обороны Украины тщательно мониторят ситуацию», – заверили в ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, попытки российских захватчиков в сентябре 2022 года мобилизовать и бросить на войну против Украины призывников из оккупированного Приднестровья потерпели крах.

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