Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения

Минобороны США отчиталось о выделении Украине тысяч единиц высокотехнологичного вооружения и техники, сотен тысяч боеприпасов и другого оборудования в рамках оборонной помощи, общая стоимость которой превышает $6 миллиардов.

Об этом идёт речь в официальном сообщении на сайте Пентагона, пишет Укринформ.

«Соединённые Штаты выделили около $6,3 миллиарда на безопасность Украины с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $5,6 миллиарда долларов после неспровоцированного вторжения России 24 февраля», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что, в целом, оборонная помощь Соединённых Штатов включает предоставление Украине:

более 1,4 тысячи зенитных систем Stinger;

более 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;

более 20 тысяч других противоброневых систем;

более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;

126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;

108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;

19 тактических ремонтных автомобилей;

высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы к ним;

20 вертолётов Ми-17;

сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колёсных транспортных средств;

200 бронетранспортёров М113;

более 7 тысяч единиц стрелкового оружия;

более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;

75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;

121 тактическую беспилотную воздушную систему Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерной наводкой;

беспилотные воздушные системы Puma;

беспилотные суда береговой обороны;

22 контрартиллерийских радара;

четыре контрминомётных радара;

четыре радара ПВО;

две системы береговой обороны Harpoon;

противопехотные мины M18A1 Claymore;

комплекты взрывчатки С-4 и подрывное оборудование для расчистки помех;

тактические системы защищённой связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

коммерческие услуги спутниковой съёмки;

средства защиты от взрывоопасных предметов;

средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;

медицинское обеспечение, включая аптечки;

оборудование для электронных помех;

полевую технику и запчасти;

финансирование учений украинских военных, обслуживания и поддержки техники и вооружения.

В Пентагоне также подчеркнули, что США параллельно взаимодействуют с союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине дополнительные оборонные возможности.

Последний транш военной помощи на 1 миллиард долларов был объявлен США 15 июня. Он включал выделение $350 миллионов в виде распоряжения президента (Presidential Drawdown – англ.), а также $650 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Как сообщала Одесса News, оборонная компания Qinetiq (США) предоставит Украине 10 сапёрных роботов для разминирования территорий.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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