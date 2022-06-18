Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения

Минобороны США отчиталось о выделении Украине тысяч единиц высокотехнологичного вооружения и техники, сотен тысяч боеприпасов и другого оборудования в рамках оборонной помощи, общая стоимость которой превышает $6 миллиардов.
Об этом идёт речь в официальном сообщении на сайте Пентагона, пишет Укринформ.
«Соединённые Штаты выделили около $6,3 миллиарда на безопасность Украины с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $5,6 миллиарда долларов после неспровоцированного вторжения России 24 февраля», — отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что, в целом, оборонная помощь Соединённых Штатов включает предоставление Украине:
- более 1,4 тысячи зенитных систем Stinger;
- более 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;
- более 20 тысяч других противоброневых систем;
- более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;
- 126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;
- 108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;
- 19 тактических ремонтных автомобилей;
- высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы к ним;
- 20 вертолётов Ми-17;
- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колёсных транспортных средств;
- 200 бронетранспортёров М113;
- более 7 тысяч единиц стрелкового оружия;
- более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
- 121 тактическую беспилотную воздушную систему Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерной наводкой;
- беспилотные воздушные системы Puma;
- беспилотные суда береговой обороны;
- 22 контрартиллерийских радара;
- четыре контрминомётных радара;
- четыре радара ПВО;
- две системы береговой обороны Harpoon;
- противопехотные мины M18A1 Claymore;
- комплекты взрывчатки С-4 и подрывное оборудование для расчистки помех;
- тактические системы защищённой связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
- коммерческие услуги спутниковой съёмки;
- средства защиты от взрывоопасных предметов;
- средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;
- медицинское обеспечение, включая аптечки;
- оборудование для электронных помех;
- полевую технику и запчасти;
- финансирование учений украинских военных, обслуживания и поддержки техники и вооружения.
В Пентагоне также подчеркнули, что США параллельно взаимодействуют с союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине дополнительные оборонные возможности.
Последний транш военной помощи на 1 миллиард долларов был объявлен США 15 июня. Он включал выделение $350 миллионов в виде распоряжения президента (Presidential Drawdown – англ.), а также $650 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
Как сообщала Одесса News, оборонная компания Qinetiq (США) предоставит Украине 10 сапёрных роботов для разминирования территорий.
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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