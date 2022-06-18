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Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения

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Минобороны США отчиталось о выделении Украине тысяч единиц высокотехнологичного вооружения и техники, сотен тысяч боеприпасов и другого оборудования в рамках оборонной помощи, общая стоимость которой превышает $6 миллиардов.

Об этом идёт речь в официальном сообщении на сайте Пентагона, пишет Укринформ.

«Соединённые Штаты выделили около $6,3 миллиарда на безопасность Украины с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $5,6 миллиарда долларов после неспровоцированного вторжения России 24 февраля», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что, в целом, оборонная помощь Соединённых Штатов включает предоставление Украине:

  • более 1,4 тысячи зенитных систем Stinger;
  • более 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;
  • более 20 тысяч других противоброневых систем;
  • более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;
  • 126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;
  • 108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;
  • 19 тактических ремонтных автомобилей;
  • высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы к ним;
  • 20 вертолётов Ми-17;
  • сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колёсных транспортных средств;
  • 200 бронетранспортёров М113;
  • более 7 тысяч единиц стрелкового оружия;
  • более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
  • 121 тактическую беспилотную воздушную систему Phoenix Ghost;
  • ракетные системы с лазерной наводкой;
  • беспилотные воздушные системы Puma;
  • беспилотные суда береговой обороны;
  • 22 контрартиллерийских радара;
  • четыре контрминомётных радара;
  • четыре радара ПВО;
  • две системы береговой обороны Harpoon;
  • противопехотные мины M18A1 Claymore;
  • комплекты взрывчатки С-4 и подрывное оборудование для расчистки помех;
  • тактические системы защищённой связи;
  • тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
  • коммерческие услуги спутниковой съёмки;
  • средства защиты от взрывоопасных предметов;
  • средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;
  • медицинское обеспечение, включая аптечки;
  • оборудование для электронных помех;
  • полевую технику и запчасти;
  • финансирование учений украинских военных, обслуживания и поддержки техники и вооружения.

В Пентагоне также подчеркнули, что США параллельно взаимодействуют с союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине дополнительные оборонные возможности.

Последний транш военной помощи на 1 миллиард долларов был объявлен США 15 июня. Он включал выделение $350 миллионов в виде распоряжения президента (Presidential Drawdown – англ.), а также $650 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Как сообщала Одесса News, оборонная компания Qinetiq (США) предоставит Украине 10 сапёрных роботов для разминирования территорий.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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