Одесса простилась с семьёй Глодан: малышкой Кирой, её мамой и бабушкой

С семьёй Глодан, погибшей в результате российского ракетного обстрела жилого квартала в Одессе 23 апреля, простились сегодня в Спасо-Преображенском соборе.

Как сообщает «Думская», проводить в последний путь трёхмесячную малютку Киру, её маму Валерию Глодан и бабушку Людмилу Явкину пришли родственники и близкие, одесситы, которые лично не знали погибших.

«Это была прекрасная семья, прекрасные люди, — рассказала коллега Валерии по работе Раиса. — Кира была их первенцем, они так радовались, когда она родилась. Это должна была быть их первая в жизни Пасха. Я не представляю, что Юра (муж Валерии и отец Киры, — ред.) сейчас чувствует. Ему очень тяжело, он держится из последних сил».

Похоронили погибших на кладбище в Авангарде.

Как сообщала Одесса News, в результате попадания ракеты в дом на Люстдорфской дороге погибло семь человек, ещё один считается без вести пропавшим. 18 горожан получили ранения.

Фото: Думская

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