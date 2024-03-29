765 дней войны: солдаты ВСУ продолжают бои с врагом

Идут 765-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

Как сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке состоянием на 6 утра 29 марта, за прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений. В общем, враг нанёс 16 ракетных и 131 авиационный удар, произвёл 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа Shahed и крылатые ракеты разных типов.

Отмечается, что за прошедшие сутки авиационные удары получили населённые пункты Бобиловка Сумской области; Боровая, Купянск Харьковской области; Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Николаевка, Железное, Часов Яр, Андреевка, Делиевка, Новобахмутовка, Карловка, Очеретино, Уманское, Бердичи, Красногоровка, Константиновка, Антоновка, Старомайорское, Донецкой области; Камышеваха, Малиновка, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнём находилось около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

По направлениям:

в Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений;

оперативная обстановка остаётся без существенных изменений; на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл;

направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл; на Лиманском — нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской и Терны Донецкой областей;

— нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской и Терны Донецкой областей; на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населённых пунктов Часов Яр, Новый, Клещеевка, Андреевка Донецкой области;

нашими воинами отражены 13 атак в районах населённых пунктов Часов Яр, Новый, Клещеевка, Андреевка Донецкой области; на Авдеевском направлении отбиты 3 атаки врага в районе Семёновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей;

отбиты 3 атаки врага в районе Семёновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей; на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населённых пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное. Противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск;

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населённых пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное. Противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск; на Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работиного, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области;

враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работиного, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области; в Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено 2 атаки на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов оккупантов.

На главном фото боец 114-й отдельной бригады ТрО ВСУ

Фото: Генштаб/Facebook

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