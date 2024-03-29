Массированная атака РФ по Украине ночью 29 марта: каковы последствия

Ночью 29 марта враг совершил очередной массированный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БпЛА.

Об этом сообщает в Telegram Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его информации, всего было использовано 99 средств воздушного нападения:

60 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область, РФ);

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (из трёх истребителей МиГ-31К – Рязанская область, РФ);

2 баллистические ракеты «Искандер-М» (ВОТ Крым);

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолётов Су-34 – Белгородская область, РФ);

4 крылатые ракеты «Искандер-К» (Курская область, РФ);

21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс, РФ).

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели: 58 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 5 управляемых авиационных ракет Х-59; 4 крылатых ракеты «Искандер-К».

Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~2100 км, прежде чем достигли Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Под атакой находились Днепр, Каменское, Павлоград, Кременчуг, отдельные населённые пункты Днепропетровской области, некоторые объекты Львовской области.

Ракетно-дроновая атака продолжалась 9 часов.

Над Днепропетровской областью сбиты 10 беспилотников – в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах. Над Днепром уничтожили 4 ракеты. Повреждены несколько энергетических объектов – в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. В Каменском, где враг разбил дачный кооператив, пятеро раненых. Один из них – «тяжёлый». Разрушены 3 дачных дома, ещё 4 – повреждены. Изуродованы автомобили. Из-за атаки на Никополь повреждён санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки, уничтожен магазин, поврежден павильон по ремонту одежды. Люди целые.

Как сообщила в Telegram пресс-служба «Укрэнерго», в результате российской атаки получили повреждения гидроэлектростанции и тепловые электростанции в западных и центральных областях Украины. В Днепропетровской области по состоянию на утро 29 марта применяется график аварийных отключений, в Харьковской – графики почасовых отключений.

Одесса News информировала, что, по заявлению Президента Украины Владимира Зеленского, Россия будет готовить контрнаступательные действия, «и это может быть конец мая, может быть июнь» 2024 года.

Фото: Днепропетровская ОГА

Инфографика: ВС ВСУ

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