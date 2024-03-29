Массированная атака РФ по Украине ночью 29 марта: каковы последствия

Ночью 29 марта враг совершил очередной массированный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БпЛА.
Об этом сообщает в Telegram Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его информации, всего было использовано 99 средств воздушного нападения:
- 60 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область, РФ);
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (из трёх истребителей МиГ-31К – Рязанская область, РФ);
- 2 баллистические ракеты «Искандер-М» (ВОТ Крым);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолётов Су-34 – Белгородская область, РФ);
- 4 крылатые ракеты «Искандер-К» (Курская область, РФ);
- 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс, РФ).
К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели: 58 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 5 управляемых авиационных ракет Х-59; 4 крылатых ракеты «Искандер-К».
Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~2100 км, прежде чем достигли Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Под атакой находились Днепр, Каменское, Павлоград, Кременчуг, отдельные населённые пункты Днепропетровской области, некоторые объекты Львовской области.
Ракетно-дроновая атака продолжалась 9 часов.
Над Днепропетровской областью сбиты 10 беспилотников – в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах. Над Днепром уничтожили 4 ракеты. Повреждены несколько энергетических объектов – в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. В Каменском, где враг разбил дачный кооператив, пятеро раненых. Один из них – «тяжёлый». Разрушены 3 дачных дома, ещё 4 – повреждены. Изуродованы автомобили. Из-за атаки на Никополь повреждён санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки, уничтожен магазин, поврежден павильон по ремонту одежды. Люди целые.
Как сообщила в Telegram пресс-служба «Укрэнерго», в результате российской атаки получили повреждения гидроэлектростанции и тепловые электростанции в западных и центральных областях Украины. В Днепропетровской области по состоянию на утро 29 марта применяется график аварийных отключений, в Харьковской – графики почасовых отключений.
Одесса News информировала, что, по заявлению Президента Украины Владимира Зеленского, Россия будет готовить контрнаступательные действия, «и это может быть конец мая, может быть июнь» 2024 года.
Фото: Днепропетровская ОГА
Инфографика: ВС ВСУ
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