В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Николаев, светлая память

23 ноября в городе Бахмут Донецкой области во время артиллерийского обстрела, выполняя боевое задание, погиб военнослужащий, огнемётчик, уроженец села Кошары Одесской области Виталий Владимирович Николаев.

Об этом сообщает Раздельнянская городская территориальная громада в Facebook.

Тело воина встретили у стелы при въезде в Раздельную. Провели героя со всеми воинскими почестями.

Как сообщала Одесса News, Одесса попрощалась с двумя героическими защитниками, погибшими при освобождении юга Украины — Андреем Коромысло и Александром Керницким.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская тергромада

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