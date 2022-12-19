Иудеи Одессы отметили Хануку

18 декабря иудеи Одесской области отмечают большой праздник – Хануку. Её называют праздником света.

С праздником Хануки одесситов поздравил мэр города Геннадий Труханов.

«Наша мультикультурная Одесса сегодня щедро делится светом и теплом своих сердец. Мы верим в то, что тяжёлые дни совсем скоро останутся в прошлом. Ведь во все времена мы были вместе – независимо от национальностей или конфессий. Поздравляю с праздником Хануки. Мирного украинского неба, здоровья, душевных сил и добра!», – сказал в своём праздничном поздравлении Одесский городской голова.

Для справки. Хануку отмечают со II века до н. э. После Четвёртой Сирийской войны Иудея стала провинцией Государства Селевкидов. Селевкидского басилевса Антиоха IV Эпифана не устраивало, что евреи живут обособленно и не поддаются воздействию господствующей эллинистической культуры. Сначала хитростью, а потом и силой он пытался насадить свою культуру. В конце концов захватчики вторглись в Храм и осквернили его.

Евреи восстали и одержали победу, они пришли в храм, очистили жертвенник, сделали новый храмовый светильник. По легенде, они нашли только один жбан не осквернённого захватчиками масла, которого должно было хватить на один день, и зажгли светильник. Но Бог сотворил чудо — масла хватило на 8 дней горения — время, необходимое для изготовления нового масла.

В честь этого чуда каждый год в еврейских домах зажигают ханукальные светильники. Ставят ханукии (светильники) на самых видных местах, чтобы все помнили о чуде.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.