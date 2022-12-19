Футбольная сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира

Аргентина победила в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как сообщает Интерфакс, команда Аргентины победила французскую сборную в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2. В основное время счёт составил 2:2. В дополнительных таймах обе команды забили ещё по голу, подняв счёт до 3:3.

Таким образом, сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира.

16 декабря канал CNN сообщил, что украинские власти предложили ФИФА организовать выступление Президента Украины Владимира Зеленского с посланием о мире на финале Чемпионата мира по футболу, но получили отказ.

В обращении, в частности, говорилось: «Мы предложили миру Формулу мира, абсолютно честную. Мы её предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Итак, я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира – этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира.

Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно! Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира!».

В Офисе президента Украины раскритиковали отказ ФИФА, отметив, что международная федерация «утратила своё ценностное понимание футбола – как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия».

По заявлению 18 декабря в Instagram главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ФИФА «в очередной раз проявила лицемерие под названием «Спорт вне политики», но Украина «разрушит этот Карфаген».

«Мы разрушим стену, на которой написано «Спорт вне политики»… Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле, за ней всегда стояла и стоит обычная трусость», – отметил министр.

Как подчеркнул глава МИД, «за этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России».

Кулеба также высказался о допуске к международным соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси.

«Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям, я спрашиваю: «А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?» – указал министр иностранных дел Украины.

Как сообщала Одесса News, один из самых развитых французских регионов «Прованс – Альпы – Лазурный берег» согласился стать первым партнёром Украины в подготовке Всемирной выставки Odesa EXPO-2030.

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