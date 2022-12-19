Максим Марченко принял благодатный Вифлеемский огонь от одесских скаутов

Представители Национальной скаутской организации принесли в Одесскую областную военную администрацию благодатный Вифлеемский огонь, который передали её начальнику — Максиму Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба ООВА в Facebook.

«По традиции, в конце года украинские скауты передают Вифлеемский огонь в разные уголки Украины. Приносят его в церкви, больницы, государственные учреждения. Передают своим друзьям и родным. С особым трепетом и верой в Победу мы передали огонь и украинским воинам, которые сейчас защищают нашу землю и защищают независимость и территориальную целостность Украины. Получая и передавая этот огонь, нужно помнить, что он есть символ добра, мира, согласия, любви к людям. Пусть Вифлеемский огонь вдохновляет и вас на мудрые решения, добрые дела и дарит приближающуюся Рождественскую радость», – сказали представители скаутской организации.

«Пусть этот благодатный огонь сожжёт врагов и принесёт нам вожделенную Победу!» – поблагодарил пластунов начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Пластуны спели традиционную рождественскую песню.

Как сообщала Одесса News, 19 декабря христиане восточного обряда Одесской области чтят память Святителя и Чудотворца Николая, одного из самых любимых святых.

Фото: ООВА/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.