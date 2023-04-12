Роман Григоришин: победа Одессы в конкурсе на проведение ЭКСПО — репутация страны

Проведение Международной выставки EXPO-2030 в Одессе может стать значимым стимулом для развития экономики региона и дать новую жизнь району Одессы, проблемные вопросы которого не могли решить десятилетиями.

Таково мнение заместителя председателя Одесской областной государственной (военной) администрации Романа Григоришина, которое он высказал во время интервью изданию «Новини. LIVE».

«Всем известна история с глубоководным выпуском, сюда следует добавить критическое состояние Хаджибейской дамбы и Куяльницкого лимана. Эти все проблемы можно решить, но они дорогие. К сожалению, местные бюджеты не в состоянии самостоятельно справиться с этим, здесь нужна помощь государства, но если Одесса выиграет в конкурсе на проведение ЕХРО-2030, тогда уж точно нужно найти финансирование на решение этих проблем», — считает Роман Григоришин.

По его мнению, для государства вышеупомянутые проблемы — это, в первую очередь, его репутация.

По словам заместителя председателя Одесской ОВА, важно, чтобы городской совет вместе с людьми, проживающими в том районе, решили, что там нужно построить. Там должен быть новый район – Новая Одесса, но не с высотками, а что-то креативное, интересное, концептуальное.

«Наша команда максимум сделала для того, чтобы презентовать страну и Одесскую область достойными претендентами на проведение Odesa EXPO-2030 . Я более чем убеждён, что мы пройдём предфинальный этап. Часть делегатов планирует посетить Одессу и область в апреле. Уверен, что все предпринимаемые сегодня шаги непременно принесут результат», — добавил Роман Григоришин.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года состоялась презентация макета в 3-D- изображении, как будет выглядеть площадка Всемирной выставки EXPO-2030 в Одессе, за проведение которой борется Украина. Представленный макет в самых мелких деталях отражает архитектурный концепт британского бюро Zaha Hadid Architects.

Ожидается, что проведение Всемирной выставки даст дополнительные проценты к валовому внутреннему продукту Украины и около 3% прямых иностранных инвестиций, входящих в страну. Построение же самой площадки потребует более 2 миллиардов долларов и около 9 миллиардов долларов на развитие региона.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.