В Подольском районе пожар, удалось спасти двух детей

10 апреля в селе Красный Яр, что на территории Любашевской территориальной общины в Подольском районе Одесской области, произошёл пожар.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что средь бела дня это сообщение поступило в Службу спасения.

По прибытию 6 спасателей было установлено, что горит перекрытие крыши в одноэтажном частном жилом доме по улице Шевченко.

В общей сложности, пожарники ликвидировали огонь на площади 50 м2.

До прибытия подразделений ГСЧС соседями из дома эвакуированы двое детей, которые с диагнозом — отравление продуктами горения, в состоянии средней тяжести были госпитализированы.

«Спасён рядом расположенный жилой дом. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электросети», — говорится в сообщении пожарных.

Как информировала Одесса News, 9 апреля во время тушения пожара в посёлке городского типа Великомихайловка Раздельнянского района Одесской области спасатели обнаружили бездыханное тело хозяина дома.

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