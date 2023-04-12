Илон Маск анонсировал запуск самого мощного за всю историю космоса корабля

Межпланетный корабль Starship компании Илона Маска SpaceX может отправиться в свой первый полёт до конца следующей недели.

Об этом Маск написал в Twitter 10 апреля, — информирует издание Гордон.

«Запуск Starship планируется ближе к концу третьей недели апреля», – заявил он.

На прошлой неделе на орбитальной стартовой платформе Starbase в Южном Техасе техники компании собрали корабль, установив прототип разгонного блока Ship 24 на первой ступени Starship – Super Heavy Booster 7.

6 апреля SpaceX сообщала, что Starship полностью собран на Starbase. Такая активность подразумевает, что подготовка к полёту Starship находится на завершающем этапе.

Для справки. Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полёты на Луну и Марс. Маск презентовал межпланетный корабль Starship в феврале 2022 года.

Starship и Super Heavy спроектированы так, чтобы их можно полностью использовать повторно. По мнению Маска, это приведёт к революции в космических полётах.

Первая ступень корабля оснащена 33 двигателями Raptor компании SpaceX, на Starship установлены ещё шесть таких двигателей. Двигатели Super Heavy при старте должны создать тягу в 16,5 млн фунтов, что в случае успешного полёта сделает корабль самым мощным из когда-либо построенных (на данный момент рекорд мощности принадлежит ракете NASA Space Launch System, которая при старте создаёт тягу около 8,8 млн фунтов).

Также Starship является самым большим в истории кораблём – его длина составляет 120 м в собранном состоянии. Starship может стать больше и «растянуться» примерно ещё на 10 м.

12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Международный день космонавтики.

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