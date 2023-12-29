США запустили на орбиту секретный военный космоплан

В США с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запустили секретный военный космоплан X-37B в рамках седьмой миссии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что аппарат был запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy, способной доставить его на более высокую орбиту, чем в предыдущих миссиях. Предыдущие полёты Х-37В происходили на низкой околоземной орбите на высоте до 2 тысяч километров.

Этому предшествовали две недели сорванных стартов и задержек. Трижды обратные отсчёты прерывались из-за плохой погоды и некоторых технических проблем, после чего наземным службам приходилось возвращать космический корабль в ангар.

Старт состоялся через две недели после того, как Китай отправил собственный автоматический космоплан «Шэньлун» («Божественный дракон») в его третий полёт с 2020 года, добавив новый элемент в американско-китайское соперничество в космосе, пишет издание.

Космоплан, созданный компанией Boeing, размером с маленький автобус напоминает миниатюрный космический шаттл. Он создан для вывода различных полезных грузов и проведения технологических экспериментов во время орбитальных полётов. В конце своей миссии аппарат приземлится на взлётно-посадочной полосе практически как самолёт.

С 2010 года космоплан совершил шесть полётов. В первых пяти запусках использовалась ракета-носитель Atlas V производства United Launch Alliance – совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin. Для шестого запуска в мае 2020 года использовалась ракета-носитель Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска. Для запуска в четверг впервые использовалась более мощная ракета Falcon Heavy от SpaceX, способная выводить более тяжёлый груз, чем X-37B, ещё дальше в космос, возможно, на геосинхронную орбиту на высоте более 35 тысяч километров над Землёй, говорится в сообщении.

Планируемая продолжительность последней миссии Х-37В не разглашается, однако, вероятно, она продлится до июня 2026 года или дольше, учитывая тенденцию постепенного увеличения продолжительности полётов.

Одесса News информировала, что в июне 2023 года американская компания Virgin Galactic совершила свой первый в истории коммерческий рейс, отправив четырёх пассажиров в суборбитальный космос и вернув их обратно на Землю.

Главное фото с сайта space.com

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