Куда пойти в Одессе на последних выходных уходящего года

30-31 декабря одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

С 30 декабря по 14 января программу «Праздничный подарок» предлагает посмотреть Одесский государственный цирк. Невероятная хореография, интерактивные эффекты и впечатляющая акробатика придают шоу солидности, присущей спектаклям мирового уровня. Уникальные пони, грациозные лошадки, послушные кошки со смелыми акробатами, воздушными гимнастами, весёлым клоуном и Санта Клаусом подготовили настоящий новогодний сюрприз всем, кто любит цирк. Начало представлений в 11.00. 13.00 и 16.00. Цена билетов от 150 до 450 гривен. Адрес: ул. Коблевская, 25.

30 декабря в Одесском украинском театре им. В. Василько — спектакль «Ночь перед Рождеством». Конечно, женитьба для каждого человека – неповторимое событие. Но во все времена свадебный сюжет выстраивался почти одинаково. Николай Гоголь написал на тему женитьбы комедию, в которой встречается немало удивительных, даже странных событий. Приходите к 16 часам, убедитесь сами. Стоимость билетов от 80 гривен. Адрес: ул. Пастера, 15.

30 декабря спектакль «Новогодние сокровища» покажут в Одесском областном академическом театре. В новогоднем лесу найдена таинственная карта волшебных сокровищ. Чтобы отыскать клад, нашим героям нужно преодолеть колдовские чары и разгадать удивительные тайны. Справятся ли они? Это зависит от маленьких зрителей, которые должны открыть секрет настоящего праздничного чуда. Приходите к 11.00 и 13.00. Билеты стоимостью от 150 гривен. Адрес театра: ул.Греческая, 48.

30 декабря зимнюю сказку предлагают актёры Одесского театра юного зрителя. Каждый год Санта-Клаус приносит подарки всем детям. А кто принесёт подарок самому Санте? Обидно будет, если он останется без подарка. Стоимость билетов от 200 гривен. Приходите к 17 часам. Адрес: ул. Греческая, 48-а.

30-31 декабря приобщайтесь к прекрасной, тёплой традиции Одесского театра оперы и балета встречать зимние праздники в семейной атмосфере и зарядиться вдохновением и победной энергией праздничной программы. Вас ожидают всемирно известная музыка Рождества и новогодние хиты. Не упустите грандиозный новогодний вечер в лучшем театре Европы! Стоимость билетов от 100 до 600 гривен. Приходите к 16 часам.

31 декабря в помещении Одесской областной филармонии пройдёт концерт «Рождественская классика при свечах». Настоящая мечта для любителей классической музыки. Изысканная программа в исполнении струнного квартета. Незабываемый вечер. Приходите к 19 часам. Стоимость билетов от 390 гривен. Адрес: ул. Бунина, 15.

31 декабря невероятно захватывающий спектакль от создателей шоу «Холодное сердце» в одесском Театре музкомедии. Новые технические решения, 3D маппинг и визуальные эффекты, зажигательная хореография, яркие костюмы, вокальное и актёрское мастерство. Цена билетов от 180 грн. Приходите к 14:00. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

С 3 по 6 января в Одесском Дворце спорта пройдёт яркое новогоднее шоу для всей семьи «Как казаки по сказкам ходили». Увлекательный сюжет и исполнительское совершенство. Море положительных впечатлений и огоньки радости в детских глазах. Не пропустите резонансное возвращение потрясающего ледового шоу, полного новой энергии и красоты. Профессиональные артисты покорят своей невероятной техничностью. Программа не имеет возрастных ограничений. Приходите всей семьёй к 13 часам. Стоимость билетов от 180 гривен. Адрес: проспект Шевченко, 31.

До 1 января галерея ARTODESSA Летнего театра одесского Городского сада приглашает на выставку живописи «Одесса морская». Представлены работы художников из разных городов Украины: Одессы, Киева, Львова, Харькова, Николаева, Черновцов, Луцка. Проект готовился более двух лет. 29 участников представили 49 картин.

До 15 января в Доме Блещунова выставка «Общество потерянных рукавичек», созданная по мотивам книги одесской писательницы Оксаны Масловой. Одесская художница, мультипликатор и иллюстратор Ирина Потапенко создала в книге сказочную атмосферу новогодней Праги, и именно эту атмосферу увидят посетители на выставке. Также представят куклы и инсталляции коллекционеры кукол и игрушек Елена и Сергей Филиппов. Адрес: ул. Польская, 19. Музей работает с четверга по воскресенье с 11:00 до 17:00.

До 21 января в Одесском музее западного и восточного искусства выставка художников Сергея Белика, Олега Димова и Дмитрия Евсеева “Paradise Lost”. Внешне “понятные”, реалистичные образы скрывают философские и богословские идеи авторов. Работы наполнены неожиданными сюжетами и деталями, каждые из которых не случайны. Выставка открыта ежедневно, кроме среды, с 12 до 17 часов. Адрес: ул.Пушкинская, 9. Стоимость билета – 100 грн.

Ежедневно возле Дворца спорта на проспекте Шевченко, 31 работает новый каток. Безлимитное катание стоит 400 гривен для детей и взрослых. Коньки, которые представлены тут до 45-го размера, входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Время работы катка: 10:00-22:00. Фигурка помощника фигуриста обойдётся в 100 гривен в час, инструктор — в 300 гривен за 45 минут. Также функционирует каток на проспекте Небесной сотни (ледовая арена на месте бывшего скейт-парка, на линии 13-того трамвая у торгового центра «Экспострой»). Здесь безлимитное катание стоит 300 гривен для детей и взрослых. Коньки входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Ледяная горка – 20 гривен спуск.

Уютных, мирных выходных!

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy