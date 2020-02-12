Одесские РАбинзоны будут выступать 15 февраля всего лишь за 230 гривен

Еврейский Центр Beit-Grand в Одессе приглашает 15 февраля на спектакль «7:42 или Одесские Рабинзоны».

В этом спектакле вам не только расскажут, как построить любовь… ну и Одессу, конечно же, — на необитаемом острове, за это вам ещё и споют!

В спектакле много музыки, причём, всеми любимой и хорошо знакомой. И каждый зритель может сразу же почувствовать себя участником происходящих на сцене событий.



После 20-ти летней разлуки, и неизбежного воссоединения, одна одесская семья решила отправиться в круиз тремя поколениями: мама (И. Токарчук) с младшим сыном (А. Самусенко), старший сын и его супруга, их деверь — симпатичный «спортсмен, красавец и в прошлом комсомолец» дедушка Додик (Яша Гопп), и два внука — одесский и американский, которые уже успели подружиться и найти общий язык.

Но корабль потерпел крушение и они оказались на «необитаемом», как им казалось, острове…

Что же дальше? Выживет ли семейство? Какие отношения будут между тётей Симой и Яшей в такой непростой ситуации? Кто, на самом деле, живёт на острове, и что он хочет сотворить с одесским семейством?

В спектакле принимают участие, как признанные звёзды, так и молодые артисты одесских театров.

Цена билетов 230 — 320 грн. Их можно купить здесь.

Начало в 19 часов.