Один из самых харизматичных певцов страны — SHUMEI — выступит в Одессе

29 сентября концерт SHUMEI сосостоится в Одесской областной филармонии.

Специальная концертная программа в поддержку альбома «Комета». Новые песни и композиции, припев которых вы точно знаете наизусть. Тёплая и уютная атмосфера и воспоминания, которые надолго останутся в сердце.

SHUMEI – один из самых харизматичных певцов Украины, чей роскошный тембр голоса покорил сердца большой аудитории. Почти каждый трек исполнителя становится хитом, занимая высокие ступени в музыкальных топ-чартах.

Стоимость билетов от 290 гривен. Их можно приобрести здесь. Также помните, что каждый приобретённый билет – это поддержка наших ВСУ, благодаря которым встреча с певцом станет возможной.

Вход для детей до 6-ти лет без предоставления отдельного места бесплатный. Лица, не достигшие 16 лет, могут посетить концерт исключительно в сопровождении взрослых.

Продолжительность события — 90 минут.

Приходите к 18 часам.

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