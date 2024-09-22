В Одессе «Карпаты» одолели «моряков»

Матчем в Одессе между «Черноморцем» и львовскими «Карпатами» стартовал в субботу 7-й тур чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги (УПЛ).

Львовяне победили со счётом 1:0, сообщает футбольный клуб «Черноморец» на своём официальном сайте.

Мяч на 52-й минуте забил Тарас Сакив.

Турнирное положение команд таково: «Динамо» – 15 очков (после 5-ти игр), «Полесье» – 13 (5), «Александрия» – 13 (5), «Рух» – 10 (5), «Кривбасс» – 10 ( 5), ЛНЗ – 9 (5), «Шахтёр» – 9 (5), «Заря» – 9 (6), «Карпаты» – 8 (7), «Ворскла» – 8 (6), «Левый берег» – 6(5), «Черноморец» – 6(7), «Верес» – 4(6), «Ингулец» – 3(6), «Колос» – 2(5), «Оболонь – 2(6).

Одесса News информировала о новом составе команды ФК «Черноморец».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy