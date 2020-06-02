Зеленский назначил стипендии одесским спортсменам

Указом Президента Украины группе выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров, в том числе из одесского региона, назначена стипендия Президента Украины.

Текст Указа публикуется на официальном сайте Главы государства.

В соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2006 года № 290 «О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью и поддержки паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине» назначена стипендия Президента Украины одесситам Гончар Светлане Яковлевне — чемпионке XIX зимних Дефлимпийских игр 2019 года по шахматам (в размере 15 000 гривен), Данилюку Вадиму Александровичу — чемпиону мира 2019 года по боулингу (в размере 12 000 гривен) и Колбасину Тихону Григорьевичу — чемпиону Европы 2019 года по волейболу (в размере 7 000 гривен).

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года Президент Украины назначил стипендии группе выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта из Одесской области.