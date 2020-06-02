Королева Елизавета II в свои почти 94 года всё ещё на коне

Королеву Великобритании Елизавету II впервые после ухода на самоизоляцию удалось сфотографировать — монаршая особа была замечена во время конной прогулки по территории Виндзорского замка.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

«Королева была сфотографирована катающейся верхом на территории Виндзорского замка — это её первое публичное появление с начала коронавирусной блокировки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 94-летнюю королеву увидели верхом на пони на территории Виндзорского замка, который считается её любимой королевской резиденцией. Там королева пребывает в самоизоляции вместе со своими мужем, герцогом Эдинбургским, и небольшим количеством обслуживающего персонала.

Как сообщала Одесса News, королева Великобритании Елизавета II в апреле 2020 года обратилась к народу своей страны, призвав граждан к решимости и самодисциплине в связи с распространением коронавируса.