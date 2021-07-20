В Великобритании выяснили всё о пропаже документов об инциденте с эсминцем Defender

Расследование, проведённое Министерством обороны Великобритании, установило, что инцидент с секретными документами, содержавшими подробную информацию об эсминце Defender и британских вооружённых силах, которые были найдены в графстве Кент на автобусной остановке, не был результатом шпионажа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

«Мы уверены, что нашли все документы. Следствие не выявило доказательств шпионажа и пришло к выводу, что наши противники не получили доступа к бумагам», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он добавил, что документы были утеряны из-за личной ошибки человека, который сейчас уже отстранён от работы с «секретными документами».

Как сообщала Одесса News, в конце июня в Великобритании в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооружённых силах.

Найденные документы, в частности, подтверждали, что проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

23 июня Минобороны РФ заявило, что российские военные и пограничники открыли «предупредительный» огонь и произвели «предупредительное» бомбометание по курсу британского эсминца Defender, когда он проходил у берегов Крыма.

В Минобороны Великобритании опровергли заявление РФ об открытии предупредительного огня по эсминцу Defender, а также отрицали, что на пути следования корабля российской стороной проводилось бомбометание.

В британском ведомстве добавили, что корабль Королевского флота осуществлял мирный проход по территориальным водам Украины в соответствии с нормами международного права.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский эсминец Defender действовал законно в международных водах у побережья оккупированного РФ украинского Крыма.

Фото: Одесса News, Independent, ВВС

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