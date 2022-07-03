129-е сутки войны прошли на юге Украины под огневыми ударами с воздуха

Все прошедшие сутки на линии столкновения в районе операционной зоны командования «Юг» продолжалось ведение боевых действий. Враг, скованный в возможностях маневра на суше, пытается давить с воздуха.

По сообщению представителя Оперативного командования «Юг» ВСУ полковника Владислава Назарова в Facebook, за сутки враг нанёс 9 авиационных ударов, из них по Херсонской области- 5-ю парами ударных вертолётов Ка-52 с попыткой вернуть себе утраченное положение в районе освобождённого села Ивановка, одним ударом – в район Мирного.

«В полдень нашими подразделениями осуществлён огневой запрет проведения противником разведки боем в направлении Ивановки. На двух боевых бронированных «Тиграх», силами до взвода, рашистам пришлось ретироваться в сторону Ольгиного», — говорится в сообщении.

Продолжая демонстрацию «доброй воли», вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному, а затем из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району вновь выпущена ракета Х-31, попавшая в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет, — отметил полковник Назаров.

Нашими авиаторами нанесено 5 ударов самолётами и вертолётами по двум складам боеприпасов и пяти местам скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополье, Дудчан и Центрального. Результаты обстрела пока уточняются, но уже известно о ликвидации 29 российских военнослужащих, самоходной гаубицы «Мста-С», двух самоходных крупнокалиберных пушек «Пион», 6 единиц бронированной техники.

«В Николаевской области враг активизировал воздушную разведку, но готовность среагировать на беспилотник у наших подразделений отточена безупречно: 3 из 3-х воздушных шпионов заземлено до основания», — проинформировал полковник Назаров.

Также офицер доложил, что за прошедшие сутки возле Чернобаевки и Снегирёвки уничтожены 2 склада боеприпасов. А вблизи Ивановки в качестве бонуса к освобождённым территориям захвачены 4 трофейные боевые машины пехоты.

В корабельной группировке вражеского флота, по информации ОК «Юг», произошли количественно-качественные изменения: отныне на страже 3️ ракетоносца, снаряжённые 24 крылатыми ракетами, и 2️ крупных десантных корабля.

На главном фото воин 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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