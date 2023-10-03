В Одессе открыт фронт-офис сервисного центра #ВетеранХаб, где будут предоставляться административные, социальные и консультативные услуги нашим защитникам, ветеранам и семьям погибших.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Мы открываем #ВетеранХаб в Центре предоставления интегрированных социальных услуг. Наша цель – создать единый координационный центр для комфорта тех, кто защищал или продолжает защищать нашу страну от агрессора», — сказал на открытии мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что во фронт-офисе уже работают два администратора Центра предоставления админуслуг и два администратора по предоставлению социальных услуг. Также приём будут проводить специалисты Пенсионного фонда и КУ «ВетеранХаб».

Представители профильных организаций подписали Меморандум о взаимодействии в сфере реализации ветеранской политики через пространство для ветеранов #ВетеранХаб.

Кроме того, вместе с ОО «Национальный совет по здравоохранению и безопасности» в Одессе реализуется проект доставки ветеранов войны и лиц с инвалидностью с места проживания в медицинские и социальные учреждения города с использованием специального транспорта.

Одесса News информировала, что специалисты Социологической группы «Рейтинг» прогнозируют — после победы в войне в Украине будет более 5 миллионов представителей ветеранской среды (ветеранов, их семей и семей погибших).

Фото: «Одесса»

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