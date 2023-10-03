Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевский комитет 3 октября объявил лауреатов премии в области физики.

Трансляция объявления победителей велась на странице комитета в соцсети X (Twitter), — информирует издание ГОРДОН.

Отмечается, что шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике в 2023 году Пьеру Агостини (Университет Огайо, США), Ференцу Краусу (Институт Планка, Германия) и Энн Л’Уилье (Лундский университет, Швеция) «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в материи».

В релизе Нобелевского комитета говорится, что учёные «получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул».

«Быстро происходящие события перетекают друг в друга, когда их воспринимает человек, точно так же, как фильм, состоящий из неподвижных изображений, воспринимается как непрерывное движение. Если мы хотим исследовать действительно быстрые события, нам нужны специальные технологии. В мире электронов изменения происходят за несколько десятых долей аттосекунды – аттосекунда настолько коротка, что в одной секунде их столько же, сколько секунд прошло с момента рождения Вселенной. Эксперименты лауреатов позволили получить настолько короткие световые импульсы, что они измеряются в аттосекундах, тем самым продемонстрировав, что эти импульсы можно использовать для получения изображений процессов внутри атомов и молекул», – описывает суть открытия комитет.

Председатель Нобелевского комитета по физике Ева Олссон подчеркнула, что изыскания, проведённые лауреатами, позволяют «открыть дверь в мир электронов». «Аттосекундная физика даёт нам возможность понять механизмы, которыми управляют электроны. Следующим шагом будет их использование», – добавила она.

В 1987 году Энн Л’Уилье обнаружила, что обертоны света возникают, когда она пропускает инфракрасный свет лазера через благородный газ. Каждый обертон представляет собой световую волну с заданным количеством циклов для каждого цикла лазерного луча. Она продолжила исследовать этот феномен, заложив основу для последующих открытий.

В 2001 году Агостини удалось создать и исследовать серию последовательных световых импульсов, каждый из которых длился всего 250 аттосекунд.

В то же время Краус работал над экспериментом другого типа, который позволял выделить одиночный световой импульс длительностью 650 аттосекунд.

Одесса News информировала, что Нобелевская неделя стартовала 2 октября, когда были объявлены лауреаты 2023 года в области медицины.

4 октября будут объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по химии, 5 октября – по литературе, 6 октября – лауреата премии мира, 9 октября – по экономике.

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