Одесский оперный театр на выходных даст два спектакля

7-8 октября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут очередные спектакли.

В субботу, 7 октября, детей с родителями приглашают на балет «Белоснежка» по мотивам сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов».

Стоимость билетов от 100 до 500 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

8 октября — опера «Трубадур» в 4 действиях (выполняется с одним антрактом) Джузеппе Верди.

Билеты от 100 до 500 гривен можно заказать здесь.

Начало в 16 часов.

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